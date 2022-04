Een Australische topfavoriet, 600.000 euro voor de winnaar en sowieso een Belg in de finale: alles wat u moet weten over het WK snooker

SnookerVandaag gaat in het Crucible Theatre in Sheffield het WK snooker van start. Wie is de topfavoriet om Mark Selby op te volgen? En wat mogen we verwachten van Luca Brecel? Alles wat u moet weten over het belangrijkste snookertoernooi van het jaar.

Het is weer tijd voor het WK snooker. Titelverdediger Mark Selby bijt vandaag de spits af in Sheffield, de finale vindt plaats op maandag 2 mei. In totaal doen er 32 deelnemers een gooi naar de meest begeerde trofee in de snookersport. Luca Brecel is de enige Belg van de partij. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Thai Noppon Saengkham.

Brecel, de nummer elf van de wereld, heeft er een uitstekend seizoen opzitten. De 27-jarige Limburger won de Scottish Open en haalde de finale van het UK Championship. Opvallend: Brecel raakte nog nooit voorbij de eerste ronde op het WK snooker - in 2012, 2017, 2018 en 2019 moest hij meteen inpakken. Maar met Saengkham, de nummer 38 van de wereld, lootte hij een haalbare kaart. In de onderlinge confrontaties staat het 3-1 voor onze landgenoot.

Volledig scherm Luca Brecel. © Photo News

Kansen dus voor Brecel, die nooit in betere vorm het WK aanvatte. Als de Belg zijn zestiende finale overleeft, is viervoudig wereldkampioen John Higgins mogelijk zijn volgende tegenstander. In de kwartfinales kan Brecel de Australische topfavoriet Neil Robertson treffen, in de halve finales Ronnie O’Sullivan. Nog meegeven: als Brecel wereldkampioen wordt, kan hij in de top vijf van de wereld terechtkomen. Dat zou een primeur zijn voor een speler van het Europese vasteland.

Robertson topfavoriet

Mark Selby is de titelverdediger, maar de 38-jarige Engelsman worstelt met mentale problemen. Daardoor maakt hij in principe geen kans om zichzelf op te volgen. Neil Robertson wordt beschouwd als de absolute topfavoriet. De Australiër won dit seizoen maar liefst vier toptoernooien. ‘The Thunder from Down Under’ was de beste in het Tour Championship, English Open, Players Championship en Masters. Dat laatste is geen rankingtoernooi, maar wel een Triple Crown. Robertson mag in de strijd om de wereldtitel concurrentie verwachten van ‘de oudjes’ Ronnie O’Sullivan, John Higgins en Mark Williams. Ook Judd Trump is zeker niet kansloos.

Volledig scherm Neil Robertson. © Photo News

Format en prijzengeld

Hoe ziet het format eruit? In de eerste ronde wordt er gespeeld naar een best of 19 frames, in de tweede ronde en kwartfinale naar een best of 25 frames, in de halve finale naar een best of 33 frames en in de finale naar een best of 35 frames. Het toernooi werkt via een knock-outsysteem. Wie verliest, is meteen uitgeschakeld.

In totaal wordt er circa 2.895.000 euro aan prijzengeld verdeeld. De winnaar mag 500.000 pond (omgerekend 604.500 euro) bijschrijven op zijn rekening, de verliezend finalist 242.000 euro, de halvefinalisten 121.000 euro, de kwartfinalisten 60.500 euro, de verliezers van de tweede ronde 36.000 euro en de snookeraars die meteen sneuvelen 24.000 euro. Wie erin slaagt een 147-maximumbreak te potten, krijgt een bonus van 48.000 euro.

Marteel in finale

Brecel is de enige Belg op de deelnemerslijst, maar met topscheidsrechter Olivier Marteel staat er sowieso een Belg in de finale. De 52-jarige West-Vlaming werd aangeduid om de eindstrijd in Sheffield in goede banen te leiden. “Ik had het echt niet verwacht”, reageerde Marteel bij WST (World Snooker Tour). “Als scheidsrechter heb je het beste plekje tijdens de finale. Er komt wel druk bij kijken, aangezien heel de wereld toekijkt. Maar dat geeft me een kick. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

Volledig scherm Olivier Marteel. © Photo News

Samenstelling eerste ronde:

• Mark Selby (Eng/1) - Jamie Jones (Wal/37)

• Yan Bingtao (Chi/16) - Chris Wakelin (Eng/62)

• Barry Hawkins (Eng/9) - Jackson Page (Wal/90)

• Mark Williams (Wal/8) - Michael White (Wal/am.)

• Kyren Wilson (Eng/5) - Ding Junhui (Chi/29)

• Stuart Bingham (Eng/12) - Lyu Haotian (Chi/64)

• Anthony McGill (Sch/13) - Liam Highfield (Eng/43)

• Judd Trump (Eng/4) - Hossein Vafaei (Ira/18)

• Neil Robertson (Aus/3) - Ashley Hugill (Eng/77)

• Jack Lisowski (Eng/14) - Matthew Stevens (Wal/55)

• Luca Brecel (Bel/11) - Noppon Saengkham (Tha/38)

• John Higgins (Sch/6) - Tepchaiya Un-Nooh (Tha/53)

• Zhao Xintong (Chi/7) - Jamie Clarke (Wal/66)

• Shaun Murphy (Eng/10) - Stephen Maguire (Sch/40)

• Mark Allen (NIe/15) - Scott Donaldson (Sch/49)

• Ronnie O’Sullivan (Eng/2) - David Gilbert (Eng/19)

Volledig scherm Ronnie O’Sullivan. © Photo News