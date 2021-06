Dylan Borlée, Anne Zagré en Thomas Carmoy doen topzaakje op olympische ranking

Meer sportDylan Borlée, Anne Zagré en Thomas Carmoy zijn woensdagavond als derde geëindigd op respectievelijk de 400 meter, de 100 meter horden en het hoogspringen bij de Continental Tour atletiekmeeting in het Slovaakse Samorin. Ze doen daarmee een interessante zaak op de olympische ranking.

Delen per e-mail

Dylan Borlée klokte een beste seizoenstijd van 46.34. Nog altijd ruim boven zijn persoonlijk record van 45.55, maar de derde plaats levert wel heel wat bonuspunten op voor de world ranking. Borlée trok als 57e op de olympische ranking naar Samorin en is opgerukt naar plaats 50. De beste 48 mogen naar Tokio.

Anne Zagré klokte op haar beurt met 13.04 haar snelste seizoensopener ooit. Haar nationale record staat op 12.71. Ook zij sprokkelde een aanzienlijke hoeveelheid punten voor de olympische ranking, waarop ze dankzij haar prestatie in Samorin is opgerukt naar plaats 35. De eerste 40 mogen naar Tokio. Thomas Carmoy benaderde met een sprong over 2m26 zijn persoonlijk record tot op één centimeter. De bronzenmedaillewinnaar van het EK indoor in maart doet een topzaakje op de olympische ranking en schuift op naar plaats 30, terwijl de eerste 32 naar Tokio mogen.

Camille Laus ontgoochelde in Samorin met een 400 meter in 53.54. Haar persoonlijk record staat op 51.49, haar seizoensbeste op 53.17. Ook Margo Van Puyveelde kon niet overtuigen met een 400 meter horden in 58.04.

Ook in het Zweedse Göteborg kwamen woensdag verschillende landgenoten in actie. Imke Vervaet maakte de beste beurt met een 200 meter in 23.44, precies twee tienden boven haar persoonlijk record. Ook hamerslingeraarster Vanessa Sterckendries presteerde naar behoren met 66m80, terwijl haar nationaal record op 69m91 staat.

In het discuswerpen bleef Philip Milanov in Göteborg met 61m67 ruim onder de verwachtingen. Zijn nationaal record staat op 67m26. Op de 5.000 meter klokte Soufiane Bouchikhi 13:26.57, zeven seconden boven zijn persoonlijk record. Verderop in diezelfde race klokte SImon Debognies een persoonlijk record van 13:33.29.

Volledig scherm Anne Zagré © Photo News