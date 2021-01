Duur coronafeestje: NBA-ster Kyrie Irving krijgt boete van 720.000 euro

NFL Patriots-coach Bill Belichick weigert hoogste onderschei­ding van Trump na bestorming Capitool

12 januari De Amerikaanse coach Bill Belichick van American footballclub New England Patriots heeft de uitnodiging van het Witte Huis om de Presidential Medal of Freedom te ontvangen van president Donald Trump afgeslagen. Het is de hoogste onderscheiding die aan burgers wordt gegeven in de Verenigde Staten.