Dustin Johnson neemt optie op eindzege Masters golf

Red Panthers Red Panthers verdienen meer tegen Groot-Brittannië, maar grijpen naast zege na shoot-outs

31 oktober Na drie nederlagen op rij in de Pro League was er voor de Red Panthers in de thuismatch in Ukkel tegen Groot-Brittannië nog eens puntengewin. Tegen het vijfde land op de wereldranglijst werd het knap 1-1. De shoot-outs – goed voor een extra punt – gingen vervolgens naar Groot-Brittannië . Met zes strafcorners voor de Panthers tegenover nul voor ‘Team GB’ zat er voor onze hockeyvrouwen in Ukkel zeker meer in.