Duplantis verbetert op indoormeeting in Belgrado eigen wereldrecord polsstokspringen tot 6m19

NBA Stephen Curry schiet ze van overal binnen in NBA All-Star Game, LeBron James wint de wedstrijd voor zijn team

Het team van LeBron James heeft de jaarlijkse All Star-wedstrijd in de NBA gewonnen. James en zijn ploeggenoten versloegen Team Durant in Cleveland met 163-160. MVP Stephen Curry speelde de hoofdrol in de ‘showwedstrijd’ tussen de beste basketballers uit de NBA.

21 februari