Dumont met nieuw Belgisch record naar finale 200m vrij op EK zwemmen, Croenen zesde in finale 200m vlinder

ZwemmenEerst de Belgische opstekers op het EK zwemmen: Valentine Dumont plaatste zich met een aangescherpt Belgisch record op de 200m vrij tot 1:57.98 voor de finale. Louis Croenen zwom in de finale van de 200m vlinder als zesde op niveau, maar een medaille lag niet binnen handbereik. De Belgische afknapper is voor de 4x200m vrij: zij zagen hun olympisch ticket uit de handen glippen.

De 20-jarige Valentine Dumont moet de toekomst van het Belgische zwemmen helpen kleuren. Haar progressie die ze vorig jaar al in klein bad liet zien in de International Swimming League, zet ze nu ook in groot bad op het EK in Budapest in de verf. In de reeksen plaatste ze zich met een tijd van 1:59.09 probleemloos voor de halve finales, om daar deze avond nog een flinke hap af te doen. Ze vlamde haar eigen Belgisch record (01:58.29) van de tabellen: de nieuwe besttijd staat nu op 1:57.98. Van alle finalisten klokte ze de vijfde tijd: afwachten of ze zich morgen opnieuw kan overtreffen in de strijd om de medailles. Maar vooral de olympische limiet is een uitdaging voor Dumont, die ligt met 01:57.28 erg scherp.

Volledig scherm Valentine Dumont scherpte haar persoonlijk Belgisch record aan, dan heb je je job goed gedaan op een EK. © Photo News

Voorlopig wisten alleen Louis Croenen en de momenteel geblesseerde Fanny Lecluyse van de actieve Belgische zwemmers zich eerder al te plaatsen voor de Spelen. Croenen laat op dit EK zien dat hij op zijn koningsnummer 200m vlinder zijn bestvorm benadert van op het WK in 2015, toen hij het Belgisch record op 1:55.39 zette. In de finale vandaag zwom hij naar een zesde plek, met 1:55.69, op drie tienden van zijn BR. Voor de medailles reikte dat evenwel niet. De Hongaarse thuiszwemmer Kristof Milak is ‘hors categorie’, zo bewees hij op dit EK met goud in een knaltijd van 1:51.10. De Italiaan Federico Burdisso en de Hongaar Tamas Kenderesi pakten het zilver en brons met respectief 1:54.28 en 1:54.43.

Volledig scherm Louis Croenen benadert zijn bestvorm, maar in de medaillestrijd zijn enkele vlinderslagzwemmers hors categorie. © Photo News

Maar het Belgische zwemkamp verwerkte vanavond ook een domper. Na de gemiste kans voor het estafetteteam van de 4x100m vrij greep ook de 4x200m vrij bij de mannen naast een olympisch ticket. Op het WK in Gwangju in 2019 hadden ze met een dertiende WK-tijd van 7:12.99 nog een van de vier laatste wild cards voor Tokio in handen. Maar intussen wisten Hongarije, Zuid-Korea en op het EK Ierland en Frankrijk onder die tijd te gaan, waardoor België uit de topzestien van beste tijden valt die zich plaatsen voor de Spelen.

België zelf lukte in de reeksen van de 4x200m vrij nog een zeer mooie gezamenlijke chrono van 7:13.19, met Sebastien De Meulemeester als sterke finisher in 1:46.81 bij een vliegende start. De prestatie had evenwel krachten gekost, in de finale kon het kwartet Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en De Meulemeester niet bevestigen en finishte als zevende met 7:16.39.

Volledig scherm Sebastien De Meulemeester finishte erg sterk in de reeksen van de 4x200m vrij, maar het Belgische estafetteteam kon een olympisch ticket niet vrijwaren. © BELGA