Duitse boksster 'pronkt' met enorme zwelling na gewonnen titelkamp: “Hier stierven al vechters aan”

Cheyenne Hanson, bijgenaamd ‘Pepper’, vocht zich naar de vacante kampioenschapsriem bij de supervedergewichten van de Duitse boksbond BDB. Maar het ging er bijzonder hard aan toe, daar in het Duitse Gersthofen. De titelkamp tegen de Oekraëiense Alina Zaitseva (21) werd zelfs gestaakt na een interventie van de dokters. Die kwamen in de ring nadat beide vechtsters keihard met hun hoofd tegen elkaar waren geknald. Met als gevolg een enorme zwelling op het hoofd van Hanson. Naar verluidt was Zaitseva al meerdere malen verwittigd door de referee omdat ze al te vaak met het hoofd vooruit in het gevecht ging.

“Het verschil met een blauwe plek is de grootte van het bloedvat dat geraakt is. Bij een hematoom gaat het dus om een groot bloedvat. Het ziet er spectaculair uit, maar meestal is het onschadelijk. Vaak is een behandeling onnodig, het lichaam zal het bloed terug vanzelf opnemen. Al kan dat proces wel even duren. IJs leggen kan helpen tegen de pijn en zwelling. In sommige gevallen kan het euvel verholpen worden door te draineren. Maar bij een zichtbaar hematoom is het altijd goed opletten dat er geen bijkomende hersenschade is opgelopen. Er kan zich namelijk ook een ‘onzichtbaar’ hematoom voordoen binnen in de schedel. Aan zulke hematomen stierven al professionele vechtsporters. De kans om hersenschade op te lopen, is dus reëel. Uit wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Toronto blijkt zelfs dat MMA-vechters in één op de drie gevechten hersenschade oplopen.”