Duits beachvolleyduo zegt af voor World Tour in Qatar omdat ze niet in sportbikini mogen spelen: “We willen dat niet steunen”

BeachvolleyHet Duitse beachvolleybalpaar Julia Sude en Karla Borger stuurt uit onvrede over de cultureel strengere kledijvoorschriften in het World Tour-toernooi in Qatar zijn kat. Ze zien het niet om in 30 graden in t-shirts en knielange broeken te spelen en hekelen de dubbele moraal. “We willen dat niet steunen”, zeggen ze aan Der Spiegel.

De Qatarese hoofdstad Doha organiseerde eerder al zeven mannentoernooien in beachvolley, maar in maart staat nu ook het eerste World Tour-event voor vrouwen in Doha gepland. Maar de deelneemsters moeten zich dan wel voegen naar de cultureel bepaalde strengere kledijvoorschriften in Qatar. Ze zullen niet in sportbikini mogen spelen, maar in een t-shirt en met broeken tot onder de knie. De Internationale Volleybalbond FIVB ging akkoord om “de cultuur en traditie van het gastland te respecteren”.

Volgens het Duitse magazine Der Spiegel zijn de speelsters op voorhand bevraagd over de maatregel en konden ze ermee instemmen of niet. Het Duitse duo Sude en Borger, die zestiende staan op de wereldranglijst, besloten om te verzaken aan het toernooi: “We willen dat niet steunen”, aldus Sude in Der Spiegel. “Het gaat zelfs niet over weinig aanhebben of niet. Het gaat erom dat wij in onze arbeidskledij niet ons werk kunnen doen. Dat begrijp ik niet.”

Dubbele standaard

Volgens Borger is het spelen van beachvolleybal met bedekkende kledij in temperaturen van 30 graden in Qatar niet aangenaam: “We zijn ons bereid aan te passen in elk land zover we kunnen. Maar daar druip je van het zweet door de hitte, alles is nat.”

Bovendien vinden ze dat Qatar een dubbele standaard hanteert. Op het WK atletiek in 2019 in Doha mochten de vrouwelijke sprintsters wel in een kort atletiektopje aantreden. Het koningshuis van Qatar heeft toen een uitzondering toegestaan.

Het duo geeft wel toe dat ze misschien anders beslist zouden hebben mochten ze niet hoog genoeg staan in de ranking richting de Olympische Spelen. Borger: “Als het mijn eerste Spelen zouden zijn, dan zou ik me misschien daaraan onderwerpen. Maar ergens zijn er ook maatschappelijke grenzen.”

De Duitse volleybalbond steunt het duo: “We hebben respect voor hun beslissing en kunnen deze begrijpen”, zei een woordvoerder.

Volledig scherm Op de Olympische Spelen 2016 in Brazilië: Doaa Elghobashy voor Egypte in actie tegen Canada. © AFP