Dubbel succes: na 3x3 Lions kwalificeren ook Cats zich voor EK in Parijs

Belgian cat Emma Meesseman, meer dan ooit de leading lady van de Belgian Cats: “Ik ben geen goede verliezer”

17 juni In de schaduw van de Rode Duivels maar daarom niet minder ambitieus beginnen vandaag ook de Belgian Cats aan hun EK, met Emma Meesseman (28) meer dan ooit als leading lady bij de nationale ploeg. We legden het nummer elf van de Cats elf stellingen voor. “Schrijf maar op: als we een medaille pakken trakteer ik alle Cats en de staff op een vat in Ieper.”