Dubbel prijs op EK turnen: Gentges verrast met zilver aan paard met bogen, Vaelen verovert brons op de sprong

“Ik zag soms akelige zaken: spoken, mensen die al overleden zijn”: hoe ultraspor­ters hun fysieke en mentale grenzen steeds meer verleggen

Matthieu Bonne (29) reed een nieuw wereldrecord met 3.619 km op de fiets op één week tijd. Twintig uur per dag. Karel Sabbe (34) wandelde 160 km op een sterk hellend terrein op 60 uur tijd. Alsof je twee keer de Mount Everest over gaat, zonder slapen. En ze zijn lang niet de enige ultrasporters die hun lichaam en geest tot het uiterste drijven. Wanneer wordt trop echt te veel? “Als ik mensen kan inspireren om eens zot te doen of het beste uit zichzelf te halen: je kan me geen groter compliment geven.”