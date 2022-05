Dronken Tyson Fury pakt het ervan op vakantie in Frankrijk: taxichauffeur ontsnapt maar net aan uithaal

Meer sport 'Sterkste vrouw ter wereld’ krijgt onder meer camera naar hoofd geslingerd, maar mag zich wel de nieuwe Smack­Down-koningin noemen

De ‘sterkste/gemeenste vrouw ter wereld’ was Ronda Rousey al, SmackDown-kampioene nu ook. De 35-jarige Amerikaanse, die in 2018 na een succesvolle MMA-carrière de overstap maakte naar het WWE (World Wrestling Entertainment), nam afgelopen nacht de kampioenschapsriem over van showworstellegende Charlotte Flair.

9 mei