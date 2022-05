Dronken Tyson Fury pakt het ervan op vakantie in Frankrijk: taxi-chauffeur ontsnapt maar net aan uithaal

Atletiek Rug speelt Nafi Thiam weer parten: “Het was zo’n strijd dat ik serieus twijfelde of ik WK en EK deze zomer wel zou halen”

Nafi Thiam mag dan al de fysiek van een halfgodin hebben, onkwetsbaar is het lichaam van de 27-jarige olympische kampioene helaas niet. Op sociale media gaf Thiam te kennen dat het niet veel scheelde of ze kon in de zomer een kruis trekken over het WK en EK.

9 mei