Drie weken na bekerfinale: Oostende blikt Mechelen met 73-104 in

BasketbalDrie weken terug moest Oostende nog alles uit de kast halen om Mechelen in de bekerfinale te verslaan (65-64), maar vrijdag toonde het zich genadeloos. In een wedstrijd van de tweede speeldag in de tweede competitiefase ging de landskampioen met 73-104 winnen in Mechelen.