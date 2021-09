Drie lekke banden en een kapot stuur: hoe paralympiër Pieter Genyn met wat ducttape zijn gesaboteerde wheeler herstelde en naar goud snelde op de 100m

Paralympische SpelenPeter Genyn (44) werd gisteren paralympisch kampioen op de 100 meter in de T51-klasse. De 44-jarige rolstoelsprinter deed dat nota bene met een gesaboteerde wheeler. De dader is onbekend, het Belgisch Paralympisch Comité legde ondertussen een klacht. Ook Roger Habsch (3de) sprak van sabotage.

“Ik ben hier in het stadion 45 minuten voor ik moest beginnen opwarmen toegekomen. En toen ontdekte ik dat mijn wheeler drie lekke banden had en een kapot stuur”, komt Genyn nog eens terug op zijn verhaal. “De hele omkadering is in gang geschoten, enkele Nederlanders en de technische dienst van het stadion zijn komen helpen. We hebben onderdelen van andere stoelen afgehaald.”

Met flink wat ducttape kwam het MacGyver-gewijs net op tijd in orde voor Genyn. “De stoel stond niet helemaal perfect, maar het was goed zo. Het is goed dat iedereen rondom mij kalm bleef, want ik stortte in op het moment dat ik mijn stoel zag. Het was verschrikkelijk. Zo’n zaken heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het zelfs nog nooit gehoord, ook niet in de valide sport. Dit is heel laag. Ongezien eigenlijk.”

Quote Er gebeuren vreemde zaken in het paralym­pisch dorp. Eergiste­ren was de as van mijn stoel ook geraakt. Daar is mee geknoeid. Daar ben ik zeker van. Het is onbegrijpe­lijk. Roger Habsch

“Ik heb lang gedacht dat ik niet zou kunnen racen. Ik dacht wel: ‘Als ik nu alsnog goud kan pakken, ben ik echt de man’. Ik heb echt geen flauw benul wie dit gedaan heeft. Je moet om dit te doen echt een sukkelaar zijn. Dit voorval heeft me uiteindelijk juist sterker gemaakt. Ik ga nu genieten van deze medaille. Het is maar drie jaar meer tot de Paralympische Spelen in Parijs. Daar wil ik zeker ook nog staan.”

Het Belgisch Paralympisch Comité ging na de wedstrijd over tot het indienen van een klacht. Genyn zelf wil niemand met de vinger wijzen, want volgens de paralympiër is het behoorlijk makkelijk voor geaccrediteerden om bij het materiaal van de atleten te komen. “Ik vrees dat we nooit zullen te weten komen wie de dader is, want er zijn geen camerabeelden. De klacht is symbolisch.”

Ook Habsch gesaboteerd

De gesaboteerde wheeler van Genyn lijkt overigens geen alleenstaand geval, ook landgenoot Roger Habsch (42) die goed was voor brons op de 100m sprak na zijn wedstrijd over kwade wil in het paralympisch dorp. “Er gebeuren bizarre zaken. Ik heb hier ook al een lekke band gehad, met een lek helemaal van links tot rechts. Dat is opzettelijk gedaan.”

“En eergisteren was de as van mijn stoel ook geraakt. Daar is mee geknoeid. Daar ben ik zeker van. Het is onbegrijpelijk. Het is de eerste keer dat me dat overkomt. Het is triest dat ik hier over moet praten na een race op de Paralympische Spelen. Maar het is nu eenmaal zo. Blijkbaar heeft niet iedereen dezelfde waarden en normen. We beoefenen nochtans allemaal dezelfde sport.”

