Drie Europese titels voor België op EK jumping: scholieren, junioren en young riders pakken elk goud terwijl ook senioren nog steeds Europees kampioen zijn

Ook olympisch goud?

De drie Europese titels bij de jeugd doen vermoeden dat er opvolging is voor de senioren, die op dit moment ook Europees kampioen zijn in de discipline. Reden genoeg om met hoge verwachtingen naar de Olympische Spelen in Tokio te trekken. Niels Bruynseels, Jerôme Guéry en Gregory Wathelet staken hun ambitie om ook daar een medaille te pakken dan ook niet onder stoelen of banken. Of het hen ook lukt om nog meer eremetaal toe te voegen aan de Europese titels, komen we pas in het slotweekend van de Spelen te weten.