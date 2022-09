Dreun voor Belgian Cats: WK voorbij voor sterspeelster Emma Meesseman na kuitblessure

WK BASKETBALSlecht nieuws van het WK basketbal in Sydney. De speelster die je niet wil zien uitvallen, is uitgevallen. Uit een MRI bleek dat Emma Meesseman een scheurtje in de kuit heeft opgelopen. Haar WK is voorbij. De Belgian Cats staan zo haast voor een mission impossible om de kwartfinales te overleven.

In het derde kwart tegen Bosnië-Herzegovina, met nog 8:30 op de klok, bleef Emma Meesseman gisteren plots staan op het terrein en stak ze haar vinger in de lucht om een probleem te signaleren. Coach Valéry Demory haalde z'n sterspeelster er onmiddelijk af en de medische staff ontfermde zich ook over de kapitein van de Cats. Meesseman kwam er niet meer op. Gelukkig kwam de overwinning (85-55) en de kwalificatie voor de kwartfinale niet in het gedrang.

Een MRI bracht evenwel geen goed nieuws: de Ieperse liep een scheurtje op in de kuit. Spelen is geen optie. En tijd om te herstellen is er onvoldoende. De komende nacht treden de Cats nog aan tegen China - de tweede plaats staat op het spel en die bepaalt of de Cats donderdag een haalbare dan wel moeilijke kwartfinale wacht - en dan staat er slechts één rustdag op het programma. Het WK is dus onherroepelijk voorbij voor Meesseman. Hoe lang ze buiten strijd zal zijn, is niet duidelijk maar vermoedelijk moet ze toch een kleine maand revalideren.

Het uitvallen van Meesseman betekent een dreun voor de Belgian Cats en hun kansen om de halve finales te bereiken, wat hen in 2018 bij hun WK-debuut wel was gelukt. Meesseman is het peper en zout van de Cats. Als ze zelf geen twintiger scoort, dan is ze wel bepalend in andere onderdelen van het spel, zoals in de rebound of met assists. Zonder haar présence en leiding zijn de Cats onthoofd. Niet vergeten: de helft van het team is pas aan z'n eerste WK toe. Het is nu aan anciens Julie Allemand en Kyara Linskens om de nationale ploeg op sleeptouw te nemen.

Voor Meesseman zelf, die altijd met hart en ziel voor de nationale ploeg speelt, zal de blessure hard aankomen. De 29-jarige forward valt zelden uit en draagt goed zorg voor haar lichaam. Maar ook zij ervaarde gisteren dat ze haar fysieke beperkingen kent. Meesseman sloot, net als Allemand overigens, in september pas laat aan bij de nationale ploeg. Ze reisden samen rechtstreeks vanuit Chicago naar Sydney, met heel wat minuten in de WNBA de benen. In vier maanden tijd speelde ze met de Sky 44 wedstrijden in 4 maanden tijd, met een gemiddelde van 29,1 per match. Op het WK kregen ze dan in de poulefase meteen vijf matchen op zes dagen te verteren. Trop is teveel, zelfs voor Magic Meesseman.

