Drama in surfwereld: topsurfster komt om het leven door bliksem

Meer Sport Bouchikhi doet tijdens marathon van Dresden ultieme gooi naar olympische limiet, Naert test zich op halve marathon

19 maart Soufiane Bouchikhi onderneemt zondag in het Duitse Dresden een tweede en ultieme poging om zich te plaatsen voor de olympische marathon. Hij heeft daarvoor een tijd van 2u11:30 nodig. Koen Naert, die al zeker is van Tokio, test in Dresden zijn vormpeil op de halve marathon.