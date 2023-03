Dorien Motten, klokkenluidster en gymnaste die voor Georgië koos, moet EK vergeten door zware elleboogblessure

ARTISTIEKE GYMNASTIEKBrute pech voor Dorien Motten, de gymnaste die sinds januari in het bezit is van een Georgisch paspoort omdat ze in België toch ongewenst was. De 31-jarige Limburgse scheurde op training de ligamenten van haar elleboog en gaat vandaag onder het mes. Het EK midden april lijkt zo verloren voor Motten.

In januari was Dorien Motten nog in de zevende hemel. De Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) had namelijk het licht op groen gezet voor haar transfer naar Georgië. Zo zwaaiden de poorten naar de Olympische Spelen meteen weer breed open voor de Limburgse, die besliste om haar job als dierenarts op te geven zodat ze alles op alles kon zetten voor haar sport. In België had Motten toch afgedaan. Sinds ze getuigde over grensoverschrijdend gedrag binnen de Gentse topsportwerking was ze in de praktijk persona non grata.

Het plan was om midden april aan te treden op het EK in Antalya, waar tickets te verdienen waren voor het WK in Antwerpen. Daar worden in september de eerste tickets voor Parijs 2024 verdeeld. Helaas moet ze die plannen nu opbergen. Tijdens een training voor de Wereldbeker in Doha ontwrichtte ze haar elleboog, met volledig afgescheurde ligamenten als resultaat. Vandaag wordt Motten geopereerd en dan is het afwachten hoe haar revalidatie verder verloopt. “Misschien gaat het wel heel goed, misschien niet. Ik kan alleen mijn best doen en hopen op een goede afloop”, meldt ze.

Het EK mag dan al geen optie meer zijn, Parijs is dat voorlopig nog wel, al is het pad naar de Spelen er niet makkelijker op geworden. Wil Motten in de zomer van 2024 in de Bercy Arena staan, dan zal ze sterk moeten presteren op het EK van 2024 of langs de Wereldbekers haar selectie afdwingen.