Doncic smeert Lakers derde verlies op rij aan, ook Warriors in vieze papieren

De All-Star-onderbreking heeft de LA Lakers geen deugd gedaan. Ze verloren vannacht hun derde wedstrijd op rij. Het was Luka Doncic die hen met 25 punten dat verlies aansmeerde. De Sloveen scoorde tweemaal belangrijke punten in het slot tegen LeBron James om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen.

LeBron scoorde er zelf 26, maar kwam met zijn Lakers opnieuw tekort voor de overwinning. Crisis in LA. De Lakers moeten eerder naar onder dan naar boven beginnen te kijken. Ze staan voorlopig op een negende plaats in het Westen, maar hebben amper twee gewonnen wedstrijden voorsprong op de nummers 10 (New Orleans Pelicans) en 11 (Portland Trail Blazers). Indien de Lakers dus nog twee wedstrijden meer verliezen dan de Pelicans en Blazers, missen ze de play-offs. Van een drama gesproken.

Ook de Golden State Warriors verkeren in vieze papieren. Ze verloren vannacht de zesde van hun laatste acht wedstrijden. De Minnesota Timberwolves, met een sterke Karl-Anthony Towns in de hoofdrol (39 punten), bleken te sterk. De Warriors moesten het zonder Klay Thompson en Draymond Green doen, dus kwam alle druk op de schouders van Stephen Curry te liggen. Hij scoorde er 34, maar miste wel elf driepunters. Niet elke wedstrijd is een All-Star Game. In tegenstelling tot de Lakers moeten de Warriors zich geen zorgen maken over de play-offs. Hun vliegende start bouwde een voldoende grote buffer in. Ze blijven tweede in het Westen, al zit het Memphis van Ja Morant hen wel op de hielen.

Volledig scherm Stephen Curry. © AP

Blessures

De wedstrijd tussen de Boston Celtics en Atlanta Hawks werd getekend door blessures. Al na drie minuten in het eerste kwart kwam Jaylen Brown lelijk ten val. De voormalige All-Star verstuikte zijn enkel en keerde niet meer terug. Het is niet de eerste keer dat Brown zich dit seizoen blesseert, hij miste al dertien wedstrijden in november en december met een hamstringprobleem.

Niet veel later was het aan de andere kant ook prijs. Trae Young landde op de voeten van Marcus Smart en verzwikte zijn enkel. De diagnose lijkt minder erg dan die van Brown, Young speelde de wedstrijd gewoon uit en eindigde met 31 punten. Het bleek niet genoeg om de gloeiend hete Celtics af te stoppen. Boston walste over Atlanta heen, exponent was Jayson Tatum met 33 punten, 7 assists en 8 rebounds. De Celtics winnen zo de twade van hun laatste 14 wedstrijden.

Volledig scherm Jayson Tatum © AFP