Dominant Roeselare pakt dertiende landstitel

“Zilver is mooi, maar daar was ik niet voor gekomen”: judoka Matthias Casse niet voldaan op EK judo

En daar is EK-medaille nummer vier voor Matthias Casse: in Sofia greep hij zilver, net als vorig jaar. Niet het kleurtje waar hij op had gerekend: “Het resultaat is mooi, maar daar was ik niet voor gekomen.”

1 mei