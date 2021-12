Doe de test! Van ‘Bronzen Adonis’ over ‘Jackpot’ tot ‘Aubergenius‘: is jouw dartsnaam nog beter dan die van de gekste WK-gangers?

WK darts‘The Iceman’, ‘Snakebite’ of ‘The Dreammaker’. Het is maar een greep uit de namen die de grootsten der darters zich toemeten. Op het WK Darts komt echter groot en klein samen, en zo vallen ook heel wat leuke bijnamen en hun anekdotes te ontdekken. Onder welke naam zou John McDonald jou aankondigen in Ally Pally? Ontdek het dankzij HLN.be en doe HIER de test!

Rob Cross ‘VOLTAGE’

Toen hij z’n eerste zoontje op de wereld zette, nam Rob Cross afscheid van het darts. Hij koos voor een job als elektricien. Na drie jaar keerde hij terug naar het darts voor een klein kwalificatietoernooi. Anderhalf jaar later was hij wereldkampioen, ‘Voltage’ was geboren.

Adrian Lewis ‘JACKPOT’

Op z'n 20ste won Lewis 72.000 dollar in een casino in Las Vegas, de jackpot. Omdat hij nog niet oud genoeg was, mocht hij die cheque echter niet gaan claimen. Pech voor Lewis, die ondertussen wel al meer dan 3 miljoen dollar aan prijzengeld gewonnen heeft.

Steve Beaton ‘THE BRONZED ADONIS’

Het zal u in de wedstrijd tegen Kim Huybrechts ook wel zijn opgevallen: Steve Beaton heeft een opvallend gebruinde huidskleur. Met dank aan zijn permanente verblijfplaats in het Spaanse Tenerife. Dat in combinatie met zijn sportieve lichaamsbouw...

Brendan Dolan ‘THE HISTORY MAKER’

‘History Maker’ in de letterlijke zin van het woord. Dolan was de allereerste speler die een ninedarter wist te gooien op de World Grand Prix, het tv-toernooi waar je moet beginnen met een dubbel. Zeldzaam. Nog maar twee anderen deden hem het nadien na.

Daryl Gurney ‘SUPERCHIN’

Een foto van Daryl Gurney biedt meer uitleg dan onze woorden. De Noord-Ier werd vroeger al wel eens geplaagd omwille van zijn opvallend brede kaaklijn en kin, maar maakte er prompt z’n bijnaam van.

Michael Smith ‘BULLYBOY’

Bullyboy, bullseye. De link is snel gelegd, zou je denken. Fout. Michael Smith werkte als kind op een koeienboerderij. De kalfjes moesten worden getagd, maar werkten niet altijd mee. Smith moest ze dan maar op hun rug met de poten in de lucht bedwingen. Bullyboy, voor het pesten van koeien.

Gerwyn Price ‘THE ICEMAN’

Alan Warriner-Little was de eerste darter met de bijnaam ‘The Iceman’, maar de huidige wereldkampioen is een waardige opvolger. Een vriend van Price merkte op dat de bijnaam rijmde met z’n achternaam, meer overtuiging had de Welshman niet nodig. Het nummer ‘Ice Ice Baby’ van Vanilla Ice klonk nog niet vaak zo toepasselijk

Dirk van Duijvenbode ‘AUBERGENIUS’

De Nederlander heeft naast het darts nog een extra verdienste: administratief medewerker op een aubergineplantage. Hij kwam zelfs al een paar keer met één van zijn producten het podium op en is ambassadeur van de auberginetelersvereniging in Nederland.

Fallon Sherrock ‘QUEEN OF THE PALACE’

Fallon Sherrock heeft haar bijnaam te danken aan haar prestaties op het WK Darts vorig jaar. Ze was de eerste vrouw die op een WK een man wist te verslaan. Koningin van het Alexandra Palace.

José de Sousa ‘THE SPECIAL ONE’

Een Portugees met een hoek af, net als naamgenoot José Mourinho. En dus is ‘The Special One’ een meer dan gepaste bijnaam voor José de Sousa. Zijn soms bizarre manier van tellen zorgt geregeld voor hoofdpijn bij de callers.

Chris Dobey ‘HOLLYWOOD’

Nee, Chris Dobey heeft er geen acteercarrière op zitten. De Engelsman kreeg de bijnaam omdat hij in zijn beginjaren als darter geregeld in wel heel comfortabele kleding opdook: een short, een petje... Tot iemand hem eens nariep: ‘Wie denk jij dat je bent, een Hollywood-ster?’

Jonny Clayton ‘THE FERRET’

Net als Gerwyn Price heeft ook Jonny Clayton een verleden in het rugby. De Welshman was vrij klein en wendbaar op het veld, wat hem de bijnaam ‘The Ferret’ of fret opleverde bij z'n ploegmaats.

Ricky Evans ‘RAPID RICKY’

Wie ooit al een wedstrijd van Ricky Evans gezien heeft, weet waarover dit gaat. De man gooide ‘s werelds snelste 180 ooit: in 2.16 seconden! Hij staat dan ook gekend als de snelste darter van de bende.

Peter Wright ‘SNAKEBITE’

Soms moet het niet moeilijk zijn. Peter Wright houdt van slangen, en dus koos hij voor de bijnaam ‘Snakebite’. “Maar gebeten ben ik nog niet hoor.” Hij is ook liefhebber van het gelijknamige alcoholische drankje. Vrouwlief voorziet wel altijd een prachtige slang op de kruin van Wright.

Mensur Suljovic ‘THE GENTLE’

Suljovic was vroeger eigenaar van een pub in Oostenrijk genaamd ‘The Gentle’. Die bijnaam is blijven hangen, mede ook omdat hij een uiterst sympathieke man zou zijn. Ondertussen is de pub in handen van een andere darter, Rowby-John Rodriguez.

Dimitri Van den Bergh ‘THE DREAMMAKER’

Zeg niet ‘Dancing Dimi’ tegen ‘The Dreammaker’. Want ja, dat is de officiële bijnaam van Dimitri Van den Bergh. Gebaseerd op zijn tattoo op de onderarm: ‘Following my dreams’. De droom om professioneel te mogen darten heeft hij al waargemaakt, welke volgt?

Kim Huybrechts ‘THE HURRICANE’

‘Antwerp Diamond’, ‘The Hurricane’ of ‘Wonderkid of Belgium’. Dat waren de drie opties voor Kim Huybrechts. De u welbekende keuze is vele jaren later de juiste gebleken en is een hit in het wereldje. Zijn walk-on-nummer - ‘Rock You Like a Hurricane’ - zet die naam alleen maar kracht bij.

Mike De Decker ‘THE REAL DEAL’

Het werd bijna ‘Moody Mike’, maar dat had toch wat veel weg van ‘Mighty Mike’, de bijnaam van Van Gerwen. En dus koos De Decker maar voor ‘The Real Deal’, want ook dat ligt lekker in de mond.

‘CHIZZY’, ‘THE ASP’, ‘THE KING’...

Een heel aantal darters gingen het niet al te ver zoeken wat hun bijnaam betreft. Met een variatie op hun voor- of achternaam kom je al een heel eind. Kijk maar naar Dave ‘Chizzy’ Chisnall, ‘The Asp’ Nathan Aspinall of Mervyn ‘The King’ King. Ook ‘Mighty Mike’ Van Gerwen en Raymond ‘Barney’ van Barneveld horen in die categorie thuis.

