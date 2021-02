Dochter van Kim Clijsters schittert in de basketzaal: “Mijn ‘klein’ meisje kent de moves”

Kim Clijsters woont al meer dan een halfjaar in het Amerikaanse New Jersey. Terwijl ze blijft vechten voor een geslaagde comeback, maakt dochter Jada het mooie weer in het basketbal. Clijsters postte op sociale media een knappe korf. Eerst vlotjes door de verdediging met enkele schijnbewegingen, nadien knap afwerkt met een lay-up. “Mijn ‘klein’ meisje kent de moves”, schreef een fiere mama bij de beelden.

Een verrassing hoeft het basketbaltalent van Jada, die zaterdag 13 wordt, niet te zijn. Papa Brian Lynch bouwde een gerespecteerde carrière uit in het profbasket en was onder andere actief bij Bree en Antwerp Giants. Ook als coach heeft hij z’n strepen al verdiend. “Love this Euro move”, omschreef hij de actie van z’n dochter. En ook Belgian Cat en Sportvrouw van het Jaar Emma Meesseman is onder de indruk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een interview met deze krant sprak haar toenmalig trainster Tamara van basketbalclub Bree over de capaciteiten van Jada. “We hebben haar hier als klein meisje zien aankomen en van écht balgevoel was toen zelfs weinig sprake. Door de jaren heen was het vooral haar harde werk en zelfdiscipline die het verschil maakten. En dan is ze nog eens beduidend groter dan de gemiddelde leeftijdsgenoot. Ze is echt gegeerd.”

Volledig scherm Kim Clijsters, Jada Lynch en Brian Lynch in 2020. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.