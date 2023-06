“Dit wordt óns EK”: Belgian Cats strijden vanavond voor het goud in finale tegen Spanje

EK BASKETBALDe Belgian Cats op het EK basket: zo ziet puur geluk er dus uit. Het zilver is al binnen, het goud ligt klaar - wat wordt het vanavond in hun allereerste finale tegen Spanje? “Dit wordt óns EK," straalde Julie Allemand, die in de halve finale tegen Frankrijk de 67-63-zege veilig stelde. “We zijn al content dat we in de finale raakten, maar we gaan voor meer.”

MVP. Meest waardevolle speelster van het EK. Moeten we echt nog stemmen? Geef die trofee nu al maar aan Emma Meesseman - il n’y pas photo. Neem de stats erbij: 24 punten, 6 rebounds, 5 assists en 4 steals. Niemand bij les Bleues die dat kon evenaren of benaderen - of het moet Sandrine Gruda zijn met haar 17 punten. En toch is dat een prijs waar de kapitein van de Cats niet van wakker ligt. Zij wil maar één zaak: winnen. Of zoals het zelf zei: “Geschiedenis schrijven. En dat te kunnen delen met het publiek. Dat is genieten.”

Volledig scherm Emma Meesseman stak er opnieuw met hoofd en schouders bovenuit. © BELGA

Eén helft was het België boven in de Stožice Arena. Veertien punten aan de rust: 44-30. “Dan weet je dat het nog niet gedaan is,” zei Meesseman. “En je weet ook dat Frankrijk niet zal opgeven. Dus we zegden elkaar: ‘Speel alsof het nog 0-0 is’.” Makkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek. Frankrijk gaf verdedigend geen duimbreed meer toe en zo draaide de avond nog op een thriller uit. “Leuk? Voor jullie misschien, ja. Je moet gewoon met je gedachten erbij blijven. In de tweede helft namen we het te makkelijk op. We waren te veel bezig met niet te verliezen dan met niet te winnen. Dat is niet hoe het moet.”

Volledig scherm Allemand heeft Fauthoux voor zich. © BELGA

Julie Allemand, fel op de huid gezeten door Gruda, had het moeilijk om zich te onderscheiden. Ze bleef steken op drie assists, sterk onder haar gemiddelde. Maar ze bleef koel in de slotseconden en schoot de geruststellende twee vrijworpen binnen (67-63). “Ik weet echt niet hoe we dit voor elkaar kregen,” pufte ze. “Ik heb echt alles gegeven. Fysiek tot op het randje - de coach wilde me er maar niet afhalen (lacht). En ook Emma werd moe, dat zag je aan de kleine foutjes die ze maakte. Gelukkig rendeerde de voorsprong die we voor de rust opbouwden, want de tweede helft speelden we echt niet zoals het hoorde. Frankrijk was sterk, maar wij konden weerstaan. We waren er klaar voor. Het was echt magnifique. Ik ben er nog altijd niet goed van. Geen woorden voor.”

Volledig scherm © BELGA

In de finale treffen de Belgen morgen Spanje (20u), een vaste klant in EK-finales: ze zijn al aan nummer zes toe en vier keer wonnen ze ook het goud, voor het laatst in 2019. Vedette bij Spanje is Alba Torrens, met wie Meesseman jaren samen speelde bij Ekaterinburg. “Voor mij is Spanje dan ook de favoriet," zei de kapitein. “Bij hen lopen er ongelooflijk ervaren speelsters rond. Wij zitten dan weer in de flow. Maar ze gaan ons niet onderschatten, dat heb ik van hen ook al gehoord. Het komt erop aan nu om goed te herstellen en dan morgen met een fris hoofd de finale in.”

Ook Allemand beseft dat Spanje, vierde op de wereldranking, de Belgen tot het uiterste gaan pushen. “We toonden dat we onze plek in de finale waard zijn en we zijn content dat we er raakten. Dat is historisch maar we gaan voor meer. Dit wordt óns EK. Maakt niet uit wie we in de finale treffen. Spanje is ook niet meer het Spanje van voorheen. Ik zeg het je: content met zilver, ja, maar we gaan voor het goud.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA