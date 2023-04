Dit was CAGE WARRIORS 153: ‘Judo Jimmy’ Wallhead in titelkamp zwaar toegetakeld, waarop hij afscheid neemt - Ook Fransman Charrière haalt hard uit

VOLLEYBAL: Aalst vijfde na 3-2-zege: 0-2 achter én vier matchbal­len tegen

De strijd om de vijfde plaats die thuisvoordeel oplevert in de twee resterende wedstrijden om het vijfde en laatste Europees ticket groeide uit tot een spektakelmatch. Niet met de kwaliteit maar met de spankracht en het scoreverloop over vijf sets. Dat krijg je met twee evenwaardige teams die piekmomenten brutaal afwisselen met flodderacties en van die onstandvastigheid dit seizoen hun ‘kwaliteitslabel’ hebben gemaakt. De bal rolde in extremis in het thuiskamp van Aalst.