“Dit is wat ik nodig had”: Nafi Thiam tankt vertrouwen op Diamond League in Parijs

ATLETIEKHet klinkt intussen vertrouwd in de oren: Nafi Thiam is haar lichaam - en vooral haar kwetsbare rug - aan het testen. Vanavond deed de olympische kampioene dat tijdens de Diamond League-meeting in Parijs. Met 1m92 in het hoogspringen keert ze tevreden huiswaarts: “Ik wist vooraf niet wat ik kon verwachten. Het kon alle kanten uit. Maar dit geeft vertrouwen.”

“Ik ben een competitiebeest. In zo'n ambiance kan ik me uitleven. Dan wil je het vanzelf goed doen.”

Ook al wees de thermometer 37 graden aan in het Stade Charléty in Parijs, toch ging Nafi Thiam vanavond tot het uiterste in de Diamond League. Het 't was niet sponsor Red Bull dat haar vleugels gaf, maar wel de 14.000 toeschouwers op de tribunes. Het was wat anders dan het lege stadion in Tokio. Of de kleinere meetings in Leiden, Oordegem en Lokeren.

Roger Lespagnard ging er op voorhand van uit dat z'n atlete rond 1m90 aan kon. Thiam wilde er vooral plezier uit halen. “Dinsdag trainde ik voor het eerst nog eens met een volledige aanloop - een catastrofe. Ik wist vooraf dus echt niet wat te verwachten. Het kon alle kanten uit. Gelukkig ging het goed. Dit is wat ik nodig had. Dit geeft me vertrouwen voor het vervolg.”

Volledig scherm © AFP

Tot 1m84 sprong Thiam foutloos. Op 1m88 had ze twee pogingen nodig, maar op 1m92 ging ze er weer van de eerste keer over - al trilde de lat wel. 1m95 was nog te veel gevraagd - het had haar wel een ticket voor het hoogspringen op het EK atletiek opgeleverd. “Mijn focus ligt op de zevenkamp en het WK atletiek in juli - ik wist niet eens dat 1m95 de limiet was voor het EK.”

Thiam zei het met de glimlach. Met 1m92 evenaarde ze haar prestatie van Tokio en de Memorial in september 2021 en werd ze zevende in Parijs. “Dat ik na al die ellende met m’n rug en met zo weinig trainingen al 1m92 haal, betekent dat ik op het WK nog hoger moet kunnen,” zei Thiam. “Wie weet lukt me dat op de meeting in Luik ook al.”

Quote Dat ik na al die ellende met m’n rug en met zo weinig trainingen al 1m92 haal, betekent dat ik op het WK nog hoger moet kunnen Nafi Thiam

Op het BK hoogspringen zal Thiam komend weekend aantreden op 100m horden en in het verspringen, in Luik opteert ze weer voor het hordennummer en het hoogspringen. En dan wacht het WK, waar ze haar titel wil heroveren. “Ik ben op het juiste spoor. Ik heb alleen nog meer herhaling nodig.”

Thiam was niet de enige Belg overigens in Parijs. In het polsstokspringen won Ben Broeders de competitie wel maar met 5m80 bleef hij vijf centimeter onder zijn één week oude Belgische record. Kevin Borlée finishte op de 400m pas als laatste: hij kwam pas in 46.64 over de meet, een heel stuk boven de de 45.12 die hij zondag in Bern liep.

Volledig scherm © AFP