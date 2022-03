“Dit is echt wel zot”: altijd goedlachse Noor Vidts geniet na van gouden dag om nooit te vergeten

Boksen Zet u schrap: Thor ‘The Mountain’ Bjornsson vs Eddie ‘The Beast’ Hall in ‘The Heaviest Boxing Match in History’ (en nu... bespuwen ze elkaar al)

Eindelijk. Zaterdag in Dubai: de langverwachte bokskamp tussen de IJslander Thor Bjornsson (33), alias ‘The Mountain’ uit de hitserie ‘Game of Thrones’, en de Brit Eddie Hall (34). Gezworen aartsvijanden nadat ze elkaar jarenlang de loef afstaken in de competitie om ‘World’s Strongest Man’. Dat bleek eerder deze week nog maar eens toen elkaar voor het eerst in het gezicht keken nadat de kamp aangekondigd werd in november 2020. En de twee vonden er niet beter op dan elkaar te... bespuwen. Hall: “Bjornsson lijkt tegenwoordig op een opgewarmde magere hond.”

11:41