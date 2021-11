“Dit hoort niet thuis op dat podium”: bizarre aanvaring tussen ex-wereldkampioenen beroert dartswereld, Wright wordt zelfs “bedrieger” genoemd

Op het moment dat Lewis met 1-3 leidde in legs wachtte Wright plots heel lang om zijn derde pijl te gooien. Een blessure, zo leek het eerst. Maar dat was niet het geval. ‘Snakebite’ ergerde zich te pletter omdat Lewis voortdurend op een losliggende vloerplank stond te bewegen toen hij moest gooien.

Quote Hij is niets anders dan een bedrieger. Peter wist goed genoeg wat hij deed. Adrian Lewis

“Hij zei me dat er een losliggende plank lag en ik had ze gevonden!”, gaf Lewis achteraf op Twitter uitleg bij het vreemde tafereel. Na de partij, die Wright nipt won, gingen de twee ex-wereldkampioenen immers op het podium ook verbaal met elkaar in de clinch. “Ik zei hem dat hij me met zijn getreuzel uit mijn ritme haalde", ging Lewis voort over de aanvaring, die de dartswereld stevig beroert. Wright, een Schot, werd later op de avond uitgejouwd door het publiek tijdens zijn duel met Heta. “Wright had een plannetje en voor de nummer 2 van de wereld is dat een schande. Hij is niets anders dan een bedrieger. Peter wist goed genoeg wat hij deed.”

De opvallende fase kwam uiteraard ook aan bod in onze studio. “Zo openlijk voor dat publiek wat ruzie staan maken, hoort niet thuis op dat podium”, aldus presentator Rudy Lanssens. “En het ergste is dat het niet de eerste keer is dat Adrian Lewis zoiets doet”, pikt cocommentator Erik Clarys in. “Zijn actie getuigt toch van weinig respect voor de nummer 2 van de wereld.”

Na zijn zege tegen Heta kreeg Wright ook een kans om te reageren. De tweets van Lewis had hij naar eigen zeggen niet gelezen. “Ik doe niet mee aan social media, dus ik weet niet wat er geschreven is. Het laat me eerlijk gezegd ook koud”, aldus de Schot in onderstaande video. Dat hij werd uitgejouwd tijdens zijn duel tegen Heta, had volgens Wright ook niks te maken met de aanvaring. “De mensen hoopten gewoon dat de wedstrijd langer zou duren, daarom was er even boegeroep. Maar dat hoort erbij in het darts, daar moet je mee om kunnen.”

Volledig scherm Wright en Lewis kregen het aan de stok. © VTM2

Volledig scherm Peter Wright en Adrian Lewis. © VTM2

