Dirk Van Tichelt neemt op 36 afscheid van het judo: “Een comeback zit er niet in”

LA Lakers missen eerste kans op NBA-titel en zien Miami Heat tot 3-2 terugkomen in NBA Finals

10 oktober Miami Heat maakt nog steeds kans om de titel in de NBA te veroveren. In de bubbel van Disney World in Orlando verzuimden de Los Angeles Lakers de eerste kans te benutten om de tweestrijd te beslissen. Miami Heat won met 111-108 en verkleinde de achterstand in de best-of-seven tot 3-2.