Dimitri Van den Bergh wint PDC Super Series 7 na winst tegen Lewis, onderweg schakelde hij ook Huybrechts uit

Darts Dat wordt smullen: Price moet voorbij Van Gerwen in kwartfina­le EK Darts

16 oktober Na een dagje darts is ook de tweede ronde van het EK afgewerkt in Oostenrijk. Zowel in de namiddag- als in de avondsessie werden in de goed volgelopen Salzburgarena leuke wedstrijden gespeeld, echte verrassingen vielen er niet te noteren. Jongens als Van Gerwen, Price en Cross staan morgen in de kwartfinales.