Dimitri Van den Bergh wil zich herpakken in ‘zijn’ Leicester op World Grand Prix: “Heb ons landje niet bepaald trots gemaakt op WK”

Het gaat goed met Dimitri Van den Bergh. Na de teleurstellende World Cup of Darts keerde onze landgenoot even terug naar België om er in het gezelschap van vrienden en familie te vertoeven. Zijn enige bezorgdheid is naar eigen zeggen zijn zwangere vriendin Evi. Wanneer het over het aanstaande vaderschap gaat, gaan de ogen van ‘Dancing Dimi’ fonkelen. “Het begint te korten en dat is echt spannend. Je weet dat je papa gaat worden, we krijgen ons dochtertje... Het geeft een soort gezonde stress. In het darten heb ik al onder veel spanning gestaan, dus ik weet wel hoe ermee om te gaan. Het belangrijkste is dat ze gezond is, en dat geeft veel rust in het hoofdje.”