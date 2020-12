Dimitri Van den Bergh walst over 66-jarige Lim en zet kandidatuur op titel WK darts kracht bij

Dansen, dat deed Dimitri Van den Bergh van begin tot eind tegen ervaren rot Paul Lim (66). Van den Bergh deed in zijn eerste wedstrijd zijn bijnaam alle eer aan. Lim - maker van de allereerste ‘ninedarter’ in de geschiedenis - kon Van den Bergh op geen enkel moment in de problemen brengen. Zelfs met brace rond het steunbeen - naar verluidt opgelopen in een pretpark - veegde Van den Bergh de vloer aan met Paul Lim.

Dat Van den Bergh een maatje te groot was voor Lim, werd al in de eerste leg duidelijk. Onze landgenoot scoorde meteen twee 180's. Van den Bergh hield Lim in een wurggreep en liet die de hele eerste set niet meer los. Haast in een recordtempo stond het 1-0. In set twee nam Van den Bergh wat gas terug, hij gunde Lim zelfs de eerste leg. Net op het moment dat Lim dacht de spanning er in de tweede set écht in te kunnen brengen, checkte Van den Bergh in de derde leg uit in de bullseye. Om vervolgens de winnende leg vanuit een onmogelijke hoek in D16 te pakken. Lim boog letterlijk het hoofd bij zoveel suprematie. Ook in set drie ging pletwals Van den Bergh vrolijk door. De derde matchpijl was de goede. Zijn gemiddelde cijfers logen er niet om: 105,61. Aangevuld met zes maximumscores. Verbluffend.