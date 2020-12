Dimitri Van den Bergh walst over 66-jarige Lim en zet kandidatuur op titel WK darts kracht bij: “Ga zeker niet zweven”

WK DartsEen klasse te sterk, Dimitri Van den Bergh. In zijn eerste horde - de tweede ronde - op het WK darts maakte onze 26-jarige landgenoot korte metten met de veertig jaar oudere Paul Lim. De als negen geplaatste Van den Bergh haalde het - mét brace rond de knie - na een sterke prestatie met 3-0-cijfers. ‘Dancing Dimi’ zet zijn kandidatuur op de wereldtitel kracht bij. “Vandaag heb ik getoond tot wat ik in staat ben”, aldus Van den Bergh in een eerste reactie.

Dansen, dat deed Dimitri Van den Bergh van begin tot eind tegen ervaren rot Paul Lim (66). Van den Bergh deed in zijn eerste wedstrijd zijn bijnaam alle eer aan. Lim - maker van de allereerste ‘ninedarter’ in de geschiedenis - kon Van den Bergh op geen enkel moment in de problemen brengen. Zelfs met brace rond het steunbeen - naar verluidt opgelopen in een pretpark - veegde Van den Bergh de vloer aan met Paul Lim.

Dat Van den Bergh een maatje te groot was voor Lim, werd al in de eerste leg duidelijk. Onze landgenoot scoorde meteen twee 180's. Van den Bergh hield Lim in een wurggreep en liet die de hele eerste set niet meer los. Haast in een recordtempo stond het 1-0. In set twee nam Van den Bergh wat gas terug, hij gunde Lim zelfs de eerste leg. Net op het moment dat Lim dacht de spanning er in de tweede set écht in te kunnen brengen, checkte Van den Bergh in de derde leg uit in de bullseye. Om vervolgens de winnende leg vanuit een onmogelijke hoek in D16 te pakken. Lim boog letterlijk het hoofd bij zoveel suprematie. Ook in set drie ging pletwals Van den Bergh vrolijk door. De derde matchpijl was de goede. Zijn gemiddelde cijfers logen er niet om: 105,61. Aangevuld met zes maximumscores. Verbluffend.

In een eerste reactie achteraf zagen we een gelukkige, maar ook nuchtere Van den Bergh. “Vandaag heb ik getoond waartoe ik in staat ben. Je mag Paul Lim geen enkele kans geven en dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben zo trots op deze prestatie.” Wie hem naar dit hoge niveau tilt? Eén specifiek persoon. “Afgelopen zomer vielen alle puzzelstukjes in elkaar dankzij mijn winst in een PDC major final én de steun van mijn vriendin. Daar pluk ik nu de vruchten van. Maar ik ga niet zweven. Ik zal geen grootse uitspraken doen. Ik wil gewoon op deze manier verder blijven doen.”

In de derde ronde komt Van den Bergh mogelijk een Nederlander tegen: Jermaine Wattimena. Geen onbekende, want Van den Bergh traint op dit WK met onder meer Kim Huybrechts én Wattimena in hetzelfde hotel. Maar schrik? Dat heeft ‘Dancing Dimi’ amper. Met dit niveau is hij méér dan een schaduwfavoriet.

De eerste 180 van Van den Bergh

Van den Bergh gooit uit in de bull

Van den Bergh wint tweede set

Van den Bergh wint derde set en stoot door

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

