Dimitri Van den Bergh vlot naar kwartfinales in Australië

Wereldkam­pi­oen schaken Magnus Carlsen gaat titel niet verdedigen: “Ik heb niet het gevoel dat ik veel te winnen heb"

Schaker Magnus Carlsen zal volgend jaar zijn wereldtitel niet verdedigen, zo heeft de 31-jarige Noor in zijn podcast 'The Magnus Effect' bekendgemaakt. Carlsen is sinds 2013 in het bezit van de wereldtitel.

20 juli