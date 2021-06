Dimitri Van den Bergh verpulvert tegenstand, maar stuit dan op eindwinnaar José De Sousa

DartsDimitri Van den Bergh (PDC-9) heeft het in het Engelse Milton Keynes in het veertiende toernooi van het Players Championship 13 tot de kwartfinales geschopt. Daarin werd hij met 6-1 uitgeschakeld door de Portugees José De Sousa (PDC-11), die het toernooi zou winnen door de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) in de finale met 8-6 te verslaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Sousa boekte zijn tweede zege van het seizoen. In april won hij al het negende toernooi in het Players Championship. Van Gerwen slaagt er dit jaar maar niet in een toernooi te winnen. Daar kan deze week nog verandering in komen. In Milton Keynes worden vandaag en donderdag ook nog PTC 15 en 16 afgewerkt.

Voor hij op een sterk spelende De Sousa stootte, maakte Van den Bergh zelf behoorlijk wat indruk. In de eerste ronde zette hij James Wilson (PDC-65) met een gemiddelde van 103,6 met 6-0 opzij. In de tweede ronde wierp hij gemiddeld 106 voor een 6-1-zege tegen vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld (PDC-86). Vervolgens kreeg de Welshman Jonny Clayton (PDC-17), onlangs nog Premier League-winnaar, een 6-2-nederlaag aangesmeerd. Zijn beste wedstrijd speelde “The Dreammaker” in een achtste finale tegen Darren Webster (PDC-50). Een 11-darter, een 12-darter en vier 13-darters leidden tot een gemiddelde van 116,9 en een 6-1 overwinning.

Kim Huybrechts (PDC-37) werd in de derde ronde uitgeschakeld door Josh Payne (PDC-62). “The Hurricane” gaf daarbij een 1-3 en 3-5 voorsprong uit handen. Mike De Decker (PDC-75) moest in de tweede ronde met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Engelsman James Wade (PDC-4). Voor Geert De Vos (PDC-110) eindigde het al in de eerste ronde met een 6-3 nederlaag tegen de Schot William Borland (PDC-80) .

Twee spelers gooiden een ninedarter. Allebei deden ze dat in de eerste ronde. De Schot Jim McEwan in het eerste leg van een 6-5 nederlaag tegen Van Barneveld, Geert Nentjes (PDC-132) in het derde leg van een 6-0 zege tegen tegen Kirk Shepherd (PDC-110).

Eerste ronde:

Kim Huybrechts (Bel/37) - Nick Kenny (Wal/74) 6-3

William Borland (Sch/80) - Geert De Vos (Bel/110) 6-3

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - James Wilson (Eng/65) 6-0

Mike De Decker (Bel/75) - Jake Jones (Eng/132) 6-5

Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/37) - Kevin McDine (Eng/150) 6-3

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Raymond van Barneveld (Ned/86) 6-1

James Wade (Eng/4) - Mike De Decker (Bel/75) 6-4

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Jonny Clayton (Wal/17) 6-2,

Josh Payne (Eng/62) - Kim Huybrechts (Bel/37) 6-5

Achtste finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/9) - Darren Webster (Eng/50) 6-1

Kwartfinales:

José de Sousa (Por/11) - Dimitri Van den Bergh (Bel/9) 6-1

Finale:

José de Sousa (Por/11) - Michael van Gerwen (Ned/3) 8-6