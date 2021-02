Dimitri Van den Bergh verliest (ondanks hoog gemiddelde) eerste match na knieoperatie: “Ik ben meer dan tevreden”

DartsKim Huybrechts is met een plaats in de tweede ronde de beste Belg geworden op het eerste Players Championship dartstoernooi (Super Series darts (75.000 pond/87.000 euro). Dimitri Van den Bergh verloor dan weer zijn eerste match sinds zijn knieoperatie.

Dimitri Van den Bergh (PDC-10) maakte in Bolton zijn wederoptreden. De nummer één van ons land moest het opnemen tegen de 19-jarige getalenteerde Welshman Lewis Williams, die vorige week tijdens de kwalificaties zijn tourkaart verzilverde. Het werd een zeer hoogstaande wedstrijd, waarin Williams aanvankelijk een gemiddelde wierp van meer dan 114 per drie darts. Van den Bergh moest met 6-4 het onderspit delven, maar voor zijn eerste wedstrijd noteerde hij net als Williams een gemiddelde van meer dan 103 per drie darts.

“Ik ben meer dan tevreden”, liet de DreamMaker na afloop optekenen. “Op 9 februari werd ik geopereerd en nu kreeg ik al groen licht van de dokter en de kinesist om te spelen. Dan mag je zeker niet klagen. Natuurlijk is het allemaal nog een beetje stram, maar voor een wederoptreden was dit meer dan geslaagd.”

Kim Huybrechts, die in de eerste ronde de Nederlander Luc Peters met 6-4 aan de kant zette, moest in de tweede ronde ook het hoofd buigen voor Williams: 6-3.

Aalstenaar Geert De Vos, die met winst in de Qualifying School zijn tourkaart voor de volgende twee seizoenen greep, kreeg met de Engelsman Michael Smith (PDC-9) meteen een topper voorgeschoteld. “Foxy” verloor met 6-3 en dat ondanks een gemiddelde van 103.4 per drie darts. Smith lukte in de achtste leg een 9-darter. Zo prikte hij achtereenvolgens 180, 177 en 144 met negen pijltjes weg.

Ook voor Mike De Decker (PDC-88) eindigde het toernooi in de eerste ronde. Hij ging met 6-3 onderuit tegen de Ier Steve Lennon (PDC-47). De eindoverwinning was voor de Engelsman Joe Cullen (Eng/16) die de Welshman Jonny Clayton (WS-18) in de finale met 8-7 versloeg.

Uitslagen:

Eerste ronde:

Michael Smith (Eng/9) - Geert De Vos (BEL) 6-3

Kim Huybrechts (BEL/38) - Luc Peters (Ned) 6-4

Lewis Williams (Wal) - Dimitri Van den Bergh (BEL/10) 6-4

Steve Lennon (Ier/47) - Mike De Decker (BEL/88) 6-3

Tweede ronde:

Lewis Williams (Wal) - Kim Huybrechts (BEL/38) 6-3

Finale:

Joe Cullen (Eng/16) - Jonny Clayton (Wal/18) 8-7

Volledig scherm Joe Cullen. © Photo News