Dimitri Van den Bergh trakteert zichzelf na moeizame zege in Bahrein (wellicht) op duel met wereldkampioen Michael Smith

Meer sport 266 miljoen euro in 11 jaar of 345 miljoen in 9 jaar? Hoe de zotte contracten in het Amerikaan­se honkbal tot stand komen

Het kan niet op in het Major League Baseball (MLB), maar is de sky echt the limit in de Amerikaanse honkbalcompetitie? Vijf redenen voor de vele opvallende miljoenendeals.

28 december