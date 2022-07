Dimitri Van den Bergh struikelt in achtste finale van European Darts Matchplay, Luke Humphries wint

DartsDe achtste finale was gisteravond het eindstation voor Dimitri Van den Bergh op de European Darts Matchplay. In het Duitse Trier moest de Antwerpenaar met 6-3 het onderspit delven tegen de Australiër Damon Heta (PDC-19).

Nadat ‘The Dreammaker’ in de 1/16de finale met een gemiddelde van 110,8 per drie darts de Duitser Florian Hempel met 6-3 het nakijken gaf, nam hij in de achtste finale met een 11-darter en een 145 uitworp een droomstart. In de twee volgende legs liet Van den Bergh (PDC-9) twee darts onbenut voor een 4--voorsprong. Heta (PDC-19) profiteerde van de missers en stelde gelijk.

De 34-jarige uit Perth ging op zijn elan verder en nam een 4-2-voorsprong. Van den Bergh milderde met een 13-darter, maar Heta noteerde in het achtste spelletje een 180-maximum, waarmee hij op een leg van de zege kwam. In leg negen miste ‘Dancing Dimi’ drie keer op dubbel achttien (zie video boven), waarna Heta dubbel tien prikte voor een plaats in de kwartfinales. Daarin moest hij met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Stephen Bunting.

De eindoverwinning was voor de Engelsman Luke Humphries (PDC-13) die in de finale de Oostenrijker Rowby John Rodriguez (PDC-82) met 8-7 versloeg. Het was nochtans die laatste die een 4-0 en een 6-4-voorsprong nam. Op het moment van de waarheid liet Rodriguez het echter afweten. Voor Humphries is het ondertussen zijn vierde European Tourzege van het seizoen.

