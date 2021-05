Dimitri Van den Bergh start met nipt verlies tegen De Sousa aan slotweek Premier League darts en valt uit de top vier

MMA “Ik begreep er niets van”: MMA in de ban van bizarre knock-out

16 mei “Zoiets heb ik nog nooit gezien.” MMA-experts zijn lyrisch over een bizarre knock-out. Op het UFC 262-event in het Amerikaanse Houston trakteerde Edson Barboza zijn rivaal Shane Burgos op een dubbele slag. Burgos leek met succes te incasseren, tot hij enkele seconden later toch achteroverviel en neerstortte. Een K.O in slow motion. “Ik begreep er niets van.”