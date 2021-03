Dimitri Van den Bergh sneuvelt meteen tegen Brit Woodhouse op UK Open darts, ook Kim Huybrechts en andere Belgen uitgeschakeld

Pijnlijke uitschakeling voor Dimitri Van den Bergh (PDC 9) op de UK Open darts. Onze landgenoot ging met 10-5 onderuit tegen de Brit Luke Woodhouse (PDC 49), waartegen hij nog nooit had verloren. Dancing Dimi keek al van bij de start tegen een achterstand aan en kon die nooit meer overbruggen. Toen Woodhouse twee keer na elkaar breakte en uitliep naar 7-3, was het kalf verdronken. Van den Bergh verloor uiteindelijk met vrij zware 10-5-cijfers. Woodhouse wierp een gemiddelde van 95.5 per drie darts tegen 91.7 voor Van den Bergh. Ook bij het uitwerpen was Woodhouse met 43% beter dan de Antwerpenaar, die uitkwam op 29%. De zware knieoperatie die Van den Bergh recent onderging, zal ongetwijfeld zijn rol gespeeld hebben. Van den Bergh wil nu vooral verder wedstrijdritme opdoen richting Premier League, die begin april van start gaat.

Kim Huybrechts, die met zijn 38e plaats op de wereldranking rechtstreeks was geplaatst voor de derde ronde, zette in zijn eerste wedstrijd de Pool Krzysztof Kciuk na een thriller met 6-5 aan de kant. Voor een plaats bij de laatste 32 moest de Antwerpenaar het opnemen tegen de Engelsman Luke Humphries (PDC-41). In een hoogstaande partij stond het na tien legs 5-5 gelijk. Huybrechts, die in de eerste sessie zes 180 maximumworpen lukte, moest na de pauze gas terugnemen, maar ‘The Hurricane’ kon gelijke tred houden tot 8-8. Humphries kwam met twee 180 maximumworpen op een leg van de overwinning, waarna hij in het achttiende spelletje door de darts brak met een 87 uitworp voor de overwinning. Huybrechts was met een gemiddelde van 99.9 per drie darts net iets beter dan Humphries die uitkwam op 99.3. De Engelsman lukte echter 50% van zijn uitworpen tegen 38% voor Huybrechts.