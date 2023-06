Dimitri Van den Bergh sneuvelt in kwartfinale tegen Rob Cross in New York, Van Gerwen steekt voor tweede keer US Darts Masters op zak

In de halve finale keek Cross recht in de ogen van de gevreesde Michael Van Gerwen (PDC-2). ‘Voltage’ hield lang stand, maar het was Van Gerwen die de razendspannende finale naar zijn hand zette (7-6). In de finale had ‘Mighty Mike’ geen kind aan verrassend finalist Jeff Smith (PDC-68). De Nederlander walste over de Canadees met een whitewash (8-0). Het is al de tweede zege in het Mythische Madison Square Garden. Eerder won Van Gerwen de eerste editie van de US Darts Masters, in 2017.