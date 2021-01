Dimitri Van den Bergh roemloos onderuit in eerste ronde van de Masters: “De zenuwen namen het over”

Hij had er zich meer van voorgesteld. Enkele weken na zijn begeesterende prestaties op het WK in Londen, mocht Dimitri Van den Bergh (PDC 10) debuteren op de Masters. Voor dat toernooi in de Marshall Arena in Milton Keynes krijgen alleen de 24 beste darters ter wereld een uitnodiging. The Dream Maker mocht het opnemen tegen een andere nieuwkomer, de lager gerangschikte Chris ‘Hollywood’ Dobey (PDC 23). Van den Bergh kon maar vier legs gelijke tred houden en moest de Brit dan laten gaan. “Ik was heel wisselvallig en heb niet gespeeld zoals ik dat kan”, zei Van den Bergh. “De zenuwen namen het van me over. Ik speelde wel vaker tegen Dobey en hij was altijd heel sterk tegen mij. Daar heb ik te veel over zitten nadenken. Ik was beter gewoon met mezelf bezig geweest. Nu heb ik mezelf tekort gedaan. De teleurstelling is groot omdat ik weet dat ik beter kan.”