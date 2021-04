Dimitri Van den Bergh overleeft ‘Judgement Night’, wat nu in Premier League? “Zou ongelooflijk zijn om play-offs te bereiken”

Volleybal Roeselare pakt 12de titel, laatste van clubicoon: Tuerlinckx met lach en traan

15 april Het zit erop, Maaseik heeft niet kunnen stunten. Roeselare won ook de vierde finale en is landskampioen, goed voor de 12de titel in de clubgeschiedenis. En de laatste voor clubicoon Hendrik Tuerlinckx in het shirt van Roeselare. De kapitein vierde uitbundig, maar ook in tranen.