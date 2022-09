Dimitri Van den Bergh over vete met wereldkampioen Peter Wright: “Ik steek mijn tijd niet in mensen die geen respect meer hebben voor mij”

Sport Sport als symboli­sche missie tegen Russische invasie: “Hoe meer ik win, hoe meer mensen ik kan helpen”

Met een grote geel-blauwe Oekraïense vlag om de schouders liepen alle spelers van Dinamo Kiev woensdag in de CL-playoffs het veld op. Ook vele andere Oekraïense topsporters zien hun deelname aan grote sportcompetities als symbolisch tegen de Russische invasie van hun land, of het nu op de racefiets in de Vuelta is, op de EK-piste in München of vandaag in de boksring tegen Anthony Joshua: “De soldaten aan het front bidden dat we winnen.”

20 augustus