Dimitri Van den Bergh opent Masters darts tegen Engelsman Dobey

Dakar Belgische copiloot Tom Colsoul moet Dakar verlaten na zware crash: “We begonnen te tollen en gingen overkop”

5 januari Hij ging voor een top vijf, maar Tom Colsoul verlaat na drie etappes de Dakar. De Belgische corijder crashte samen met de Nederlander Bernhard ten Brinke zwaar in Saudi-Arabië. Het duo bleef ongedeerd, maar de Toyota is na het ongeluk aan 257 kilometer per uur niet meer te repareren. “We begonnen te tollen en zijn twee of drie keer overkop gegaan.”