Dimitri Van den Bergh niet alleen financieel op wolken in de Premier League: “Zie niet in waarom ik play-offs niet kan bereiken”

Basket Emma Meesseman wint Euroleague voor de vierde keer: “Blij dat m’n shots vielen en dat ik mijn stempel kon drukken”

19 april En daar is nummer vier. Emma Meesseman mocht vanavond met Ekaterinburg alweer de belangrijkste Europese clubtrofee in de lucht steken na een zege tegen Salamance (63-78). De 27-jarige Ieperse evenaart zo Ann Wauters, die de Euroleague eveneens vier keer won in haar carrière.