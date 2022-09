Dimitri Van den Bergh moet rusten na paniekaanvallen: “Hij moet op zoek gaan naar de trigger”

Sportpsycholoog Jef Brouwers: “Hij moet op zoek gaan naar de trigger”

“Je kan het een beetje vergelijken met het gevoel wanneer je in je broekzak tast, maar plots je gsm niet voelt zitten. Dan is er even kort paniek. Maar bij Dimitri is het dan erger. Ook omdat hij niet weet wat de oorzaak is. Als je bij bovenstaand voorbeeld je gsm terugvindt, is die stress voorbij. Dimitri kent de reden niet en moet dus op zoek gaan naar die trigger. Hoe het ontstaan is. Alleen is dat moeilijk te vinden, daarom kan hij er baat bij hebben om met een expert te spreken. Eens hij van die paniekaanvallen vanaf is, en dat zal wel lukken, is het ook voorbij. Het is niet zo dat dit een wederkerend fenomeen is.”