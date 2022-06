Dimitri Van den Bergh klopt alle toppers in Denemarken en wint Nordic Darts Masters

Golf Voor geld danst de beer: Saoedi’s verleiden topgolfers met prijzen­geld dat doet duizelen om voor nieuwe competitie te kiezen

It’s all about the money. Donderdag wordt LIV Golf op de Centurion Club in Londen boven de doopvont gehouden. In ruil voor zo'n 117 miljoen euro bleken Dustin Johnson, het ex-nummer één, en zesvoudig majorwinnaar Phil Mickelson bereid om zich te engageren voor de breakaway tour van Saoedische investeerders. De PGA Tour dreigt met sancties.

