Dimitri Van den Bergh geeft voorsprong uit handen en sneuvelt na nagelbijter in halve finale Grand Slam of Darts

DartsGeen Dimitri Van den Bergh (PDC 11) in de finale van de Grand Slam of Darts. De Belg moest na een thriller de duimen leggen voor de Engelsman James Wade (PDC 8). Het werd 16-15.

Dimitri Van den Bergh pakte in de eerste leg meteen uit met een 160-finish. Even schrikken voor James Wade, die erna ondermaats was op zijn dubbels. Iets waar ‘Dancing Dimi’ helemaal geen problemen mee kende. Integendeel. De Belg sloeg toe op de juiste momenten en liep zo uit naar een 5-1-voorsprong.

Wade kwam nadien meer in de match. Zijn uitworppercentage ging flink de hoogte in, maar Van den Bergh bleef op een hoog niveau acteren. Daardoor kon ‘The Dreammaker’ zijn voorsprong van drie à vier legs lange tijd aanhouden. Na 45 minuten wedstrijd had Van den Bergh een 10-6-bonus te pakken.

Gemiste matchdart

Van 10-6 naar 10-9. Wade won drie legs op een rij en zette Van den Bergh onder druk. Een mentale tik voor de Belg, die wel nog eens het gaspedaal induwde. Zo nam hij weer een 13-9-voorsprong, maar Wade toonde zich een taaie klant. De Engelsman naderde opnieuw tot 13-12.

Spanning troef in Coventry. Een nerveuze Van den Bergh liet vijf dubbelkansen liggen, waardoor Wade de bordjes in evenwicht hing. De Belg miste ook een matchdart op bullseye. Cruciaal. De Engelsman trok finaal het laken naar zich toe: 16-15. In de finale neemt Wade het morgen op tegen de Portugees José de Sousa (PDC 34).

