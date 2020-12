Dimitri Van den Bergh gaat vol voor wereldtitel: “Een cafésport? Darts is een levensstijl”

WK dartsStand up for Dimitri Van den Bergh (26). De beste Belgische ‘pikker’ van het moment gaat in Londen op zoek naar de wereldtitel in het darts. VDB praat rechttoe, rechtaan over het mentale en fysieke aspect van darts, de mooie som die hij er al mee verdiende en zijn mogelijkheden in Ally Pally om het allerhoogste mee te graaien. “Hoeveel procent kans ik heb op de titel? Vijftig procent.” Niet voor niets ‘The Dream Maker’.