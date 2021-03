Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts klaar voor UK Open, mét speciaal format: “Ik kijk niet naar de loting, daar word ik té nerveus van”

Het opvallende aan de UK Open is dat er vóór elke ronde een open loting plaatsvindt. “Zo moet ik het mogelijk meteen opnemen tegen een favoriet”, weet Kim Huybrechts. “Wereldkampioen Gerwyn Price kan dus ook direct uitkomen tegen Michael van Gerwen. Eerlijk gezegd kijk ik niet naar die loting. Want dat is voor mij stressvoller dan een wedstrijd. Ik vind het verschrikkelijk om die te volgen”, lacht ‘The Hurricane’. “Maar het is wel een leuk format, want dat maakt het spannend. En daardoor zijn er in het verleden al veel verrassende winnaars geweest.”

“Door die open loting vind ik het wel moeilijk om mijn ambities uit te spreken, al hoop ik de laatste zestien of de kwartfinales te bereiken. Dat is altijd een doel. Ik ben er ook van overtuigd dat 90% van de deelnemers kan winnen. En wij vier Belgen horen daarbij.” De top 32 van de PDC treedt pas vanaf de vierde ronde aan. Huybrechts, die op plek 38 staat, komt al in de derde ronde in actie. “Echt vervelend vind ik dat niet. Want dan heb ik al een wedstrijdje meer gespeeld dan de rest.”

Van den Bergh: “Kan niet klagen over mijn vormpeil”

Dimitri Van den Bergh werd vorige maand geopereerd aan de knie. Sindsdien speelde hij vijf matchen, slechts één keer kon hij winnen. “Het zat gewoon niet mee”, zucht de Belgische nummer negen van de wereld. “Op die vier toernooien gooide ik het zesde hoogst gemiddelde. En er waren 128 spelers. Dus ik kan echt niet klagen over mijn vormpeil. Zeker als je ziet vanwaar ik kom.”

Van den Bergh kreeg op 9 februari een nieuwe voorste kruisband en moet tot na de UK Open rondlopen met een brace. “Maar véél hinder ondervind ik niet. Ik kan goed trainen, sta gemakkelijk op mijn benen en kan gewoon gooien. Alleen door de dag voelt die brace aan al een baksteen. Op de UK Open moet je dus nog geen dansje verwachten. En wat er dit weekend mogelijk is? Ik bekijk het ronde per ronde. Als ik meteen word uitgeschakeld, ga ik zeker niet balen. Want ik ben nog in revalidatie. In april hoop ik helemaal top te zijn, bij het begin van de Premier League.”